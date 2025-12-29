В аэропорту Сочи задержали вылет 13 рейсов

На запасные аэродромы ушли семь самолетов

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Вылет 13 рейсов задерживается в аэропорту Сочи на фоне непогоды. Еще семь самолетов ушли на запасные аэродромы, а в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В ночь на понедельник непогода затронула всю территорию Сочи: на побережье шел дождь со снегом, в горных селах - снегопады, а в Краснополянском округе - метель. Осадки продолжаются и в течение 29 декабря.

"Задержаны вылеты (более 2 часов) 13 рейсов. Сегодня днем экипажами 7 рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы по погодным условиям: Владикавказ - U-249, U-267; Грозный - SU-2856, SU-1150; Минеральные Воды - U6-171, SU-1134, N4-476", - говорится в сообщении.

В ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, возможны незначительные задержки рейсов. Они связаны с увеличением времени обслуживания самолетов. Всего за 29 декабря уже обслужено 86 рейсов, еще 166 - запланировано.

"Обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров в терминале нет", - добавили в аэропорту.