Парламент Молдавии утвердил госбюджет на 2026 год с дефицитом €1 млрд

Согласно документу, доходная часть увеличится в сравнении с 2025 годом на €196 млн

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил государственный бюджет на 2026 год с дефицитом в размере 20,9 млрд леев (€1 млрд), который планируется покрывать за счет кредитов. Такое решение принято по итогам голосования за документ во втором чтении, информирует пресс-служба законодательного органа.

Согласно документу, доходная часть увеличится в сравнении с 2025 годом на 3,8 млрд леев (€196 млн) - до 79,6 млрд леев ($4 млрд), расходы вырастут на 6,5 млрд леев (€329 млн) - до 100,5 млрд леев ($5,1 млрд). Основными источниками его финансирования станут как займы на внутреннем рынке, так и внешние источники. В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов, что повлияет на уровень доверия к республике со стороны других доноров. Как отмечают эксперты, это поставит действующее правительство в достаточно уязвимое положение в будущем году.

По их мнению, бюджет основан на довольно оптимистичных прогнозах правительства, согласно которым в 2026 году экономика Молдавии вырастет на 2,4%, а инфляция составит 4,3%. Посетившая в декабре этого года республику миссия МВФ отметила признаки восстановления молдавской экономики, а также значительную неопределенность в будущем. По ее мнению, основные риски связаны с возможным усилением негативного влияния войны на Украине и другими геополитическими событиями.