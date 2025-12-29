Национальная страховая информационная система завершила интеграцию с ФГИС "Такси"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальная страховая информационная система (НСИС) завершила интеграцию с Министерством транспорта РФ и ФГИС "Такси", что позволит оперативно получать информацию о наличии полиса ОСАГО у водителей такси. Об этом сообщила пресс-служба НСИС.

"Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) завершила интеграцию с Минтрансом и ФГИС "Такси", что позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени", - говорится в сообщении.

"Во-первых, это позволяет избежать ошибок, и во-вторых - не задействовать людей с обеих сторон и обеспечить оперативный режим проверки данных по наличию полиса ОСАГО", - прокомментировал глава НСИС Николай Галушин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, если у таксиста не окажется полиса ОСАГО, то может быть отозвано разрешение на деятельность в качестве такси.

"Когда мы получаем запрос о том, заключен у машины полис ОСАГО или нет, запрос приходит на конкретную дату. В настоящее время таксисты активно пользуются однодневными полисами ОСАГО, являясь их основными покупателями", - сказал глава НСИС.

Галушин отметил, что если на дату проверки полиса ОСАГО в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования его не оказалось, потому что водитель покупает полис только на свои рабочие дни, то это создает риск потери разрешения. "Сопряжение двух информационных систем позволяет проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на любую дату, то есть добросовестные таксисты, покупающие однодневный полис ОСАГО, не пострадают, потому что в рабочие дни у них будет действующий полис ОСАГО", - разъяснил глава НСИС.