Глава ПАО "Россети" провел совещание по актуальным задачам на юге России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава группы "Россети" Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ провел совещание по вопросам обеспечения надежного электроснабжения региона во время новогодних каникул. На встрече также обсуждались планы по развитию инфраструктуры и завершение объединения дочерних компаний "Россети Юг" и "Россети Кубань", сообщили в группе.

На праздники в округе ожидается высокий туристический поток - Краснодарский край посетят более 500 тыс. человек. Нагрузка на энергосистему вырастет из-за массового использования электроприборов в гостиницах и ресторанах, большого объема работы транспортных компаний и магазинов, подчеркнули в компании.

"В этом году мы существенно увеличили размер ремонтной программы в южных регионах, направив на ее финансирование более 10,5 млрд рублей. Сейчас необходимо усилить контроль за сетевыми объектами и обеспечить оперативное реагирование на любые нарушения электроснабжения. Особое внимание должно быть уделено курортным зонам и транспортной инфраструктуре", - сказал Рюмин.

"Россети" подготовили к проведению аварийно-восстановительных работ свыше 1,3 тыс. бригад - это более 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники. В случае нештатных ситуаций электроснабжение потребителей может быть обеспечено от 578 резервных источников общей мощностью 68 МВт.

Филиал группы "Россети" - Магистральные электрические сети Юга и дочерняя компания "Россети Юг" также продолжают работу по развитию инфраструктуры. В 2025 году было реализовано несколько крупных проектов на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. Как подчеркнул Рюмин, приоритетом на 2026 год станет внедрение в Южном федеральном округе систем накопления электроэнергии большой мощности. Кроме того, планируется пуск подстанций, которые позволят усилить схему электроснабжения Краснодара.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.