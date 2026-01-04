Первый ГОСТ на высокоскоростной электропоезд утвердят в сентябре 2026 года

Он установит требования безопасности и методы контроля

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый ГОСТ на высокоскоростной электропоезд, который установит требования безопасности и методы контроля к поезду, уже разрабатывается. Ожидается, что стандарт утвердят в сентябре 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

"В отношении высокоскоростных магистралей ключевым станет ГОСТ, устанавливающий требования безопасности и методы контроля непосредственно к высокоскоростному электропоезду. Он уже разрабатывается и планируется к утверждению в сентябре 2026 года", - сказал он.

Всего же в этой области идет работа над 45 новыми ГОСТами, добавил Шалаев.

Как ранее сообщал директор по корпоративным финансам группы "Синара" Владимир Потатуев, первые поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали должны быть отгружены в 2028 году, а в 2027 году планируется произвести первый поезд и направить его на сертификацию.

О первой ВСМ в России

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.