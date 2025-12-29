Forbes: три бизнесмена 22 лет стали самыми молодыми миллиардерами в мире

Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха в 2023 году основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ

Редакция сайта ТАСС

Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха © Cтраница Брендана Фуди в в Х

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира до 40 лет, самостоятельно заработавших свое состояние. В него вошли три бизнесмена, каждому из которых 22 года. Они стали самыми молодыми миллиардерами планеты.

Американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха были друзьями со школы, в 2023 году они основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ. После оценки их компании частными инвесторами в октябре этого года они стали "самыми молодыми миллиардерами в мире, достигшими успеха собственными силами", пишет журнал.

Состояние этих трех молодых бизнесменов оценивается в $2,2 млрд.

В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал Марк Цукерберг, которому на тот момент было 23 года.