Forbes: три бизнесмена 22 лет стали самыми молодыми миллиардерами в мире
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира до 40 лет, самостоятельно заработавших свое состояние. В него вошли три бизнесмена, каждому из которых 22 года. Они стали самыми молодыми миллиардерами планеты.
Американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха были друзьями со школы, в 2023 году они основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ. После оценки их компании частными инвесторами в октябре этого года они стали "самыми молодыми миллиардерами в мире, достигшими успеха собственными силами", пишет журнал.
Состояние этих трех молодых бизнесменов оценивается в $2,2 млрд.
В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал Марк Цукерберг, которому на тот момент было 23 года.