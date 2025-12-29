Номерной фонд Красной поляны расширят почти в три раза

Для этого реализуют восемь инвестпроектов на 131 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация восьми инвестиционных проектов на общую сумму свыше 131 млрд рублей позволит расширить номерной фонд поселка городского типа Красная поляна, считающегося четвертым горноклиматическим курортом в Сочи, с 3 до 8 тыс., сообщил журналистам глава администрации курорта Андрей Прошунин. Три проекта планируют завершить уже в 2026 году.

На горноклиматическом курорте функционируют 73 средства размещения, включая пять глэмпингов. Их общий номерной фонд составляет более 3 тыс. номеров.

"В горном кластере Сочи [в поселке городского типа Красная поляна] реализуются восемь инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере, общий номерной фонд - более 5 тыс. номеров, при этом три проекта из них планируются к завершению в 2026 году. Общий объем инвестиций по восьми проектам [составляет более] 131 млрд рублей", - сказал Прошунин.

Он также отметил, что в 2026 году в Красной поляне планируется завершить строительство трех пятизвездочных гостиничных комплексов, в 2027-2028 годах - гостиничного комплекса категории 3-4 звезды, в 2030-2033 годах - пятизвездочной гостиницы, центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта, гостиничного комплекса категории 4-5 звезд, а также туристического кластера.

О курорте

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Их общий номерной фонд составляет порядка 5,5 тыс. номеров.