В ГД внесли законопроект о единых правилах указания цен на продукты по весу

Введение такого формата позволит покупателям оперативно и безошибочно сравнивать цены на аналогичные товары, считают авторы инициативы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла в палату парламента законопроект, устанавливающий единые правила указания цен на продукты питания по весу и объему. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести дополнения в закон "О защите прав потребителей". Так, в отношении продуктов питания одного типа в пределах одной торговой площадки цена должна будет указываться исходя из одинаковых показателей веса или объема - за 1 кг или за 100 гр, за 1 литр или за 100 мл.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время цены на весовые товары в магазинах нередко указываются по-разному, например, часть продукции продается с ценой за килограмм, а часть за 100 граммов. Такая практика, отмечают авторы законопроекта, затрудняет сравнение стоимости товаров и может приводить к необоснованным тратам покупателей.

По мнению авторов инициативы, установление единого формата указания цен повысит прозрачность ценообразования и упростит выбор наиболее выгодного предложения. "Введение такого единого формата позволит покупателям оперативно и безошибочно сравнивать цены на аналогичные товары, предлагаемые разными производителями", - отмечают они.