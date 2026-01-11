Эксперт Котов назвал условия для восстановления цен на уголь

По мнению партнера Neft Research по консалтингу, это может произойти в случае постепенного вывода из эксплуатации нерентабельных угольных активов и сокращения избыточных мощностей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мировые цены на уголь могут восстановиться в случае постепенного вывода из эксплуатации нерентабельных угольных активов и сокращения избыточных мощностей. Об этом ТАСС сообщил партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов.

По его словам, российский энергетический уголь на международном рынке сталкивается с конкуренцией со стороны Индонезии, Австралии и ЮАР. Цена на него в значительной степени зависит от динамики мировых бенчмарков, однако санкции ослабляют прямую корреляцию с ними.

"Сохраняющееся избыточное предложение в ведущих странах-производителях и постепенное снижение потребления в развитых экономиках будут продолжать оказывать давление на рынок. Мировой спрос на электроэнергию остается высоким, что обеспечивает стабильное присутствие угля в энергобалансе - около 26-27% - несмотря на ускоренное внедрение возобновляемых источников", - сказал Котов.

Ожидается, что цены на уголь в глобальном масштабе будут формироваться под воздействием баланса между спросом и предложением, региональных тенденций в Азии и на Ближнем Востоке, а также состояния мировой экономики. По оценке эксперта, добыча в ведущих странах-производителях - Китае, Индии, Индонезии, Австралии и России - остается стабильной и обеспечивает рынок достаточными объемами. Однако потребление в развитых экономиках сокращается на фоне перехода на экологичные источники энергии - природный газ и возобновляемые ресурсы.

"По оценке Neft Research, разворот нисходящего тренда возможен лишь при условии постепенного вывода из эксплуатации нерентабельных угольных активов и сокращения избыточных мощностей. В противном случае снижение цен останется базовым сценарием на среднесрочную перспективу. Таким образом, завершение текущего тренда ожидается только при адаптации добывающих стран к новой рыночной реальности и формировании более сбалансированного соотношения между производством и потреблением", - подчеркнул Котов.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил о том, что Минэнерго ожидает, что цены на уголь начнут расти не раньше конца 2026 года или в 2027 году.