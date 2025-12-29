В Ozon заявили, что не хранят пиротехнику на складах

Такие товары могут быть размещены на витрине маркетплейса только после проверки сертификатов соответствия, указали в компании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ozon не хранит на своих складах наиболее опасные с точки зрения пожарной безопасности категории товаров, в том числе пиротехнику. Такие товары могут быть размещены на витрине маркетплейса только после проверки сертификатов соответствия, предоставленных продавцом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили о том, что маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах.

"Наиболее опасные с точки зрения пожарной безопасности категории товаров, например, пиротехника, топливо для двигателей внутреннего сгорания, баллоны, заправленные газом, и прочее - попадают на витрину Ozon только после проверки сертификатов соответствия, которые предоставляет продавец. <…> То есть такие товары не размещаются на складах Ozon, не проходят через нашу систему доставки, не доставляется в ПВЗ или курьерами Ozon", - сказано в сообщении пресс-службы.

Хранится такая продукция на складе продавца. Они же отвечают и за доставку товаров покупателю. Ozon выступает лишь как онлайн-витрина, отметили в пресс-службе.