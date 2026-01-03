Глава Росстандарта рассказал о новых ГОСТах для умных домов

Они коснутся видеокамер и интеллектуальных приборов учета тепла и воды

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Целый перечень стандартов на отдельные компоненты для умных домов появился на стыке 2025 и 2026 годов в России, в том числе на видеокамеры и интеллектуальные приборы учета тепла и воды. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

"На стыке 2025 и 2026 годов уже появился целый ряд ГОСТов на отдельные компоненты - IP-телефонии, видеокамеры для умного дома, а также интеллектуальные приборы учета, в первую очередь тепла и воды, которые интегрируются в общую интеллектуальную сеть умного дома", - сказал он.

Шалаев обратил внимание на важность устанавливать через ГОСТы требования к конкретным компонентам умного дома, а также обеспечивать через них взаимосвязанность элементов.

