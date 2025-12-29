Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2026 год в 713,6 млрд рублей

Основная часть средств будет направлена на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Совет утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО "РЖД" на 2026 год. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" определена на уровне 713,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основная часть средств - 531,4 млрд рублей - будет направлена на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок, в том числе 288 млрд рублей - на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. При этом на приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей.

Компания закупит до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. "На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов", - отметили в холдинге.

На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, на проекты развития магистральной инфраструктуры - 62,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что инвестиционная программа РЖД в 2025 году составит 890,9 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 116,9 млрд рублей, а на создание высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - 46 млрд рублей.