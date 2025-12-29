Ростовским спортклубам в 2026 году выделят 1 млрд рублей за счет облигаций

На заседании регионального парламента было принято решение о выпуске впервые с 1990-х годов облигаций на сумму 28 млрд рублей, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Спортивные клубы Ростовской области в 2026 году получат гранты на 1 млрд рублей за счет облигаций, которые регион выпустит впервые с 1990-х годов. Об этом сообщили в правительстве региона.

На декабрьском заседании регионального парламента было принято решение о выпуске впервые с 1990-х годов облигаций на общую сумму 28 млрд рублей, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций.

"Губернатор поручил предусмотреть на грантовую поддержку спортивных клубов Ростовской области миллиард рублей. Средства будут привлечены через выпуск народных облигаций в рамках установленного лимита на заимствования и направлены на грантовую помощь командам. Грантовая поддержка предусмотрена для решения вопросов развития профессионального спорта", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что поддерживать будут не только ведущие, но и все клубы, которые воспитывают спортсменов в городах и районах области. Запустить механизм намерены уже в январе.

Генеральный директор хоккейного клуба из Ростова-на-Дону Тоомас Кулль ранее заявлял ТАСС, что "Ростову" не выделяют финансирование. Об аналогичной ситуации ранее сообщалось и насчет футбольного клуба "Ростов". В правительстве Ростовской области оба факта опровергли.