Росфинмониторинг завершил апробацию сервиса по отслеживанию криптовалют для банков

Доступ к системе имеют пять кредитных организаций.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект сервиса "Прозрачный блокчейн", который поможет банкам выявлять подозрительные операции с криптовалютой, завершен, итоги тестирования были подведены в декабре на площадке Банка России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

"Апробация процессов внедрения и практического использования цифрового сервиса "Прозрачный блокчейн" в рамках комплаенс процедур финансовых институтов завершена", - сказала Рязанова.

Доступ к системе, отслеживающей операции с криптовалютами, имеют пять кредитных организаций.

Совместно со специалистами Банка России и Росфинмониторинга были обсуждены дальнейшие шаги по полноценному внедрению инструмента. В 2026 году Росфинмониторингом совместно с Банком России работа по дальнейшей интеграции сервиса в деятельность национальной антиотмывочной системы будет продолжена.

В 2020 году Росфинмониторинг начал разработку системы анализа криптовалютных операций с использованием искусственного интеллекта. Проект получил название "Прозрачный блокчейн". Система "Прозрачный блокчейн" позволяет отслеживать операции с использованием более 30 криптовалют.