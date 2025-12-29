Стоимость золота опустилась ниже $4 400

По данным на 17:30 мск, цена на драгметалл снижалась на 3,65% и составляла $4 386,6 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:30 мск, цена на драгметалл снижалась на 3,65% и составляла $4 386,6 за тройскую унцию. К 17:45 мск стоимость золота замедлила снижение до $4 391,8 за тройскую унцию (-3,53%).