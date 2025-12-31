Москва, Петербург и Казань стали лидерами по посещению ресторанов

Средний чек вырос почти на 10%, до 2 391 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в предновогоднем декабре оказались лидерами по количеству платежей в этой категории. При этом средний чек здесь вырос почти на 10%, до 2 391 руб., такие данные ТАСС привел банк "Русский стандарт".

В декабре 2024 года средний чек в ресторанах городов-лидеров по платежам составлял 2 186 рублей.

"В списке городов с самым большим числом платежей в ресторанах в декабре 2025 года - популярные центры гастротуризма с богатой историей и вкусной местной кухней, куда россияне часто отправляются за предновогодним настроением. Сюда вошли: Москва (средний чек 2 449 рублей); Санкт-Петербург (средний чек 2 366 рублей), Казань (средний чек 1 900 рублей), Нижний Новгород (средний чек 1 987 рублей) и Сочи (средний чек 1 734 рубля)", - отметили в пресс-службе банка.

Общая сумма платежей в ресторанах городов, лидирующих по количеству операций в этом сегменте трат, в декабре 2025 года выросла на 21% относительно декабря 2024 года. А количество увеличилось на 10%, следует из статистики "Русского стандарта".

В рамках исследования в эквайринговой сети банка (занимает седьмое место по величине в России и 93-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров) экспертами были изучены все покупки по банковским картам в декабре 2025 и 2024 годов в категории "рестораны".