Госфонд Кузбасса помог привлечь на развитие бизнеса 1,8 млрд рублей в 2025 году

Это на 300 млн больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса помог субъектам малого и среднего бизнеса получить 1,8 млрд рублей на развитие в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2025 году мы вышли на новый уровень поддержки предпринимательства. Госфонд помог привлечь на развитие бизнеса 1,8 млрд рублей - это на 300 млн больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяем инновациям - поддерживаем технологические стартапы и креативные индустрии, а также запустили специальную программу для участников СВО и их семей. Благодаря государственной поддержке представители бизнеса могут воплощать самые смелые инициативы", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка.

Уточняется, что в 2025 году меры господдержки МСП в Кузбассе были реализованы по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Непосредственно Госфонд предоставил льготные займы 230 компаниям на сумму свыше 545,2 млн рублей и четыре инвестиционных займа на 39 млн рублей. Кроме этого, 50 компаний получили гарантийную поддержку, что позволило им привлечь более 1,3 млрд рублей кредитных средств.

В 2025 году особое внимание было уделено развитию малых технологических компаний как драйверов инноваций, а также представителей креативных индустрий, формирующих новые рынки труда. Также разработана и запущена специальная программа "СВОй бизнес" для участников СВО и членов их семей, ориентированная на поддержку их предпринимательских инициатив. В рамках этой программы бизнесмены смогут получить льготный заем до 5 млн рублей под 5-13% годовых.