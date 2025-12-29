В Кургане построят IT-технопарк в 2027 году

Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. IT-технопарк с тремя комплексами будет создан в Кургане в 2027 году, объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Параллельно планируется реализация проекта частного IT-технопарка, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"На площадке, которую мы уже подобрали, появятся три комплекса, которые будут относиться к IT-технопарку. <…> Он появится в 2027 году, но наряду с этим также реализуется проект частного IT-технопарка, там также инвестируется 2,5 млрд рублей. Это будет очень правильный проект, после которого мы выйдем на новый уровень развития IT-индустрии в Курганской области", - сказал он.

Губернатор напомнил, что в регионе за пять лет число IT-субъектов предпринимательской деятельности выросло в 6,5 раза. В регионе действует ряд мер поддержки для инвесторов, заходящих в него: они получают бесплатный земельный участок с подведенной инфраструктурой и финансовую поддержку в виде возмещения затрат на покупку нового оборудования. В 2026 году в области появятся еще три индустриальных парка.