На курортах КЧР число средств размещения выросло на 14% за год

Развитие современной гостиничной инфраструктуры в курортной зоне региона продолжается

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Количество средств размещения на курортах Карачаево-Черкесии (КЧР) за год увеличилось на 14% и превысило 770 единиц, сообщили ТАСС в Минтуризма региона.

"На конец 2025 года на курортах нашей республики функционируют 775 коллективных средств размещения, рост по сравнению с прошлым годом составил 14%. Их общий номерной фонд - более 9,3 тыс. номеров", - сказал собеседник агентства.

Развитие современной гостиничной инфраструктуры в курортной зоне региона продолжается, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на всесезонном горном курорте "Архыз" в этом году открыли два новых отеля категории 4 и 5 звезд на 287 номеров. В Домбае строятся пятизвездочный гостиничный комплекс на 454 номера и пятизвездочный отель на 392 номера.