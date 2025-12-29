Газовые компании Литвы и РФ подписали соглашение о транзите газа в Калининград

По договору, срок действия которого истекает 31 декабря 2025 года, Литва зарабатывала на калининградском транзите от €13 млн до €20 млн в зависимости от категории транспортируемого сырья

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /ТАСС/. Газовые компании Литвы и России подписали соглашение о транзите природного газа в Калининградскую область РФ. Об этом сообщило предприятие Amber Grid, являющееся оператором литовских газовых сетей.

"Новый договор с концерном "Газпром" о транзитных услугах подписан на пять лет. Цена услуги установлена государственным советом Литвы по регулированию в сфере энергетики. На 2026 год уровень доходов намечен в размере €30 млн", - говорится в сообщении.

Оговоренный в соглашении объем транспортировки природного газа составляет 10,5 млн кубометров в сутки. По договору, срок действия которого истекает 31 декабря 2025 года, Литва зарабатывала на калининградском транзите от €13 млн до €20 млн в зависимости от категории транспортируемого сырья.