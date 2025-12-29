США сделали рекордный взнос в $2 млрд в гуманитарные фонды ООН

Замгенсека организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер подчеркнул, что, "поддерживая страновые фонды, США также выражают значительное и обнадеживающее доверие к перезагрузке гуманитарной деятельности всемирной организации"

Редакция сайта ТАСС

Замгенсека организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер (справа) © Алена Федина/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти США внесли рекордные $2 млрд в гуманитарные фонды, контролируемые Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

"Я хочу выразить благодарность Соединенным Штатам за этот беспрецедентный взнос в размере $2 млрд на наши гуманитарные действия по всему миру", - приводит его слова пресс-служба УКГВ. Флетчер назвал это "смелым и амбициозным актом лидерства со стороны президента [США] Дональда Трампа", который "спасет миллионы жизней".

Замгенсека подчеркнул, что, "поддерживая страновые фонды, США также выражают значительное и обнадеживающее доверие к перезагрузке гуманитарной деятельности всемирной организации, которая позволит сделать ее более эффективной и близкой к людям, находящимся на передовой [борьбы с] чрезвычайными ситуациями". Со своей стороны ООН намерена проводить реформы, "сокращая бюрократию, устраняя дублирующие функции и устанавливая приоритеты", добавил Флетчер.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США выделят на программы гуманитарной помощи в рамках ООН $2 млрд, что почти в девять раз меньше, чем максимальный вклад Вашингтона в предыдущие годы.

В середине декабря генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая заявила, что бюджет ООН в 2026 году сократится на 15% по сравнению с 2025 годом, штат будет сокращен на 18% на фоне дефицита бюджета.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.