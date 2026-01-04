Эксперт Смирнов не рекомендует инвестиции в драгметаллы в качестве долгосрочных

Золото и серебро "технически перекуплены", подчеркнул эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Золото и серебро "технически перекуплены" на настоящий момент и не рекомендуются в качестве инструментов долгосрочных инвестиций, заявил ТАСС эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"С точки зрения долгосрочных вложений рекомендовать драгметаллы сложно, так как оба актива технически перекуплены", - сказал он. Смирнов пояснил, что по золоту есть риски коррекций цен из-за снижения спекулятивного спроса ввиду смещения параметров прибыли и риска. Однако пока пространство для дальнейшего роста его стоимости есть, отметил он.

Серебро с технической точки зрения также находится в зоне перекупленности. "То есть рынок находится в состоянии, при котором многие его участники готовы быстро закрывать позиции и фиксировать прибыль. В связи с этим возникают риски стремительных нисходящих коррекций и формирования бокового коридора движения", - пояснил эксперт.

По его словам, инвестиции в золото и серебро на данный момент рассматриваются с точки зрения активного трейдинга, поскольку высокая волатильность и наличие четкого тренда позволяет реализовывать активные стратегии с кредитными плечами и извлекать прибыль.

Между тем, по словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, инвестиции в физическое золото важны и позволяют правильно сбалансировать инвестиционный портфель. "Традиционно инвестиционные портфели могут содержать до 10% в физическом золоте и некоторые объемы инвестиций в "бумажное" золото, включая ОМС, золотые ЕТF, фьючерсы, золотые облигации и различные деривативные инструменты", - отметил он.