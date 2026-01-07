Сбер: средний чек россиян на спорт вырос в 2025 году на 8%

Он составил 2 394 рубля

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Траты россиян в целом на спорт в 2025 году выросли на 9%, средний чек составил 2 394 рубля, что на 8% выше, чем годом ранее, показало исследование "Сбераналитики" (есть у ТАСС).

"Россияне много инвестируют в спорт и активный досуг: за прошедшие месяцы 2025 года общая сумма их трат на эти цели выросла на 9%. Средняя сумма покупки достигла 2 394 рубля, что на 8% больше, чем год назад", - указано в исследовании.

Абсолютным лидером по объему трат стало членство в спортивных клубах и фитнес-залах. На него пришлось 43% всех расходов в этой сфере. Еще 21% трат ушло на спорттовары, а 21% - на спортивную одежду. На профессиональные спортивные клубы потрачено 7%, танцевальные школы и студии - 3%, веломагазины - 2%, спортивные лагеря - 2%, боулинг и бильярд - 1%.

Самые крупные покупки делают в веломагазинах и магазинах спортивной одежды, где средний чек составляет по 3 435 рублей и танцевальных школах (2 745 рублей). При этом самыми быстрорастущими по среднему чеку стали спортивные клубы (+14%) и бильярд-клубы (+14%).

Самые высокие средние расходы на спорт зафиксированы в столичных и северных регионах с высокими зарплатами и ценами. Топ-10 сформировали Москва со средним чеком 3 642 рубля, Камчатский край (2 900 рублей), Санкт-Петербург (2 887 рублей), Московская область (2 719 рублей), Чукотский АО (2 688 рублей), Тюменская область (2 656 рублей), Республика Саха - Якутия (2 581 рубль), Сахалинская область (2 486 рублей), Республика Татарстан (2 458 рублей) и Краснодарский край (2 378 рублей).

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.