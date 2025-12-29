Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,47%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,47%, до 2 742,03 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,15% - до 1 115,35 пункта. Курс юаня вырос на 6,5 копейки, до 11,101 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня показал уверенный рост, на время выйдя выше 2 800 пунктов, к максимумам с сентября. Причина - в геополитике. Переговорный процесс на высшем уровне по мирному урегулированию украинского кризиса продолжился, перспективы решения конфликта улучшаются", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

При этом к закрытию основной торговой сессии ведущие индексы перешли к снижению.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Фармсинтеза" (+6,7%), без новостей, но, скорее всего, на выросшем интересе инвесторов к акциям компаний небольшой капитализации", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Алросы" (-3%), скорее всего, из-за прогнозов по алмазной отрасли и планов компании на 2026 год.

Прогноз на 30 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 30 декабря - 2 725 - 2 825 пунктов. Ориентир по курсам валют - 77-79 рублей за доллар и 11-11,3 рубля за юань.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 77-79 рублей, 90-92 рубля и 11-11,4 рубля, соответственно.