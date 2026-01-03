Депутат Чаплин разъяснил особенности налогового режима для самозанятых

Режим НПД доступен как физлицам без статуса индивидуального предпринимателя, так и действующим ИП

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Режим налога на профессиональный доход (НПД) - серьезный шаг по интеграции значительной части граждан, работающих на себя, в правовое поле, при этом он не распространяется на ряд видов деятельности - например, на продажу подакцизных товаров или операции с криптовалютой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

Режим НПД доступен как физлицам без статуса индивидуального предпринимателя, так и действующим ИП, которые могут перейти на этот специальный порядок, напомнил депутат. "Важно понимать границы применения этого режима: он не распространяется на деятельность, связанную с перепродажей товаров, работой по договорам поручения или комиссии, а также на ряд других направлений, четко определенных законом. К примеру, режим нельзя применять при продаже подакцизных товаров, имущественных прав или при работе с криптовалютой. Также на нем не могут находиться лица, привлекающие наемных работников по трудовым договорам", - пояснил Чаплин.

Налоговая ставка дифференцирована и составляет 4% при расчетах с обычными гражданами и 6% - при получении дохода от юрлиц и ИП. "Это один из самых низких налоговых платежей в стране, который реально снижает финансовую нагрузку на граждан, начинающих свое дело. Для новых плательщиков предусмотрен налоговый бонус в размере 10 тысяч рублей, который позволяет платить по пониженной ставке до полного его использования. При этом годовой лимит доходов, при котором действует режим, установлен на уровне 2,4 млн рублей", - рассказал парламентарий.

Процедура учета и уплаты налога максимально упрощена: вся отчетность ведется через мобильное приложение "Мой налог" или личный кабинет на сайте ФНС, где формируются чеки для клиентов. "Налог рассчитывается автоматически по итогам месяца, и его можно оплатить там же, без подачи деклараций и использования онлайн-кассы". Это освобождает граждан от бумажной волокиты и необходимости разбираться в сложных бухгалтерских процедурах. При этом часть уплаченного налога направляется на финансирование обязательного медицинского страхования плательщика", - сообщил Чаплин.

Отдельно стоит вопрос пенсионного обеспечения: поскольку обязательные страховые взносы на пенсионное страхование при этом режиме не уплачиваются, у гражданина не формируется страховой стаж для будущей пенсии, напомнил депутат. "Государство предоставляет выбор: можно добровольно уплачивать взносы в Соцфонд, чтобы сформировать пенсионные права, или же взять ответственность за свое будущее обеспечение полностью в свои руки". Такой подход дает свободу планирования, но требует осознанного решения со стороны самого гражданина о формировании своих пенсионных накоплений", - подчеркнул он.