Эксперты считают, что запрет экспорта топлива может стать сезонной мерой

Новые решения будут зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, заявил зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запрет экспорта топлива, который в конце 2025 года был продлен правительством России до конца февраля 2026 года, может стать регулярной сезонной мерой. Решение нацелено в основном на успокоение рынка, поскольку реальный объем вывоза топлива за рубеж и так невелик, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что новые решения будут зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке России. "Механизм доказал свою эффективность для потребителей. Интересы компаний отходят на второй план. Не вижу причин, по которым правительство решит отказаться от такой меры", - заметил он.

Руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов Максим Шевыренков пояснил, что несмотря на запрет, реальный экспорт не прекращался.

"Запрет на экспорт бензина это достаточно широкое понятие и дьявол в деталях. Если говорить о фактическом экспорте, то он не прекращался, поскольку у нас есть межправсоглашения с рядом стран, которые мы снабжаем топливом", - сказал эксперт и добавил, что пусть мера и эффективная, но сезонная.

Главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов поддержал эту точку зрения, отметив психологический эффект ограничений: "Запрет экспорта служит в большей степени в качестве терапевтической меры для биржевых торгов".

О запрете экспорта

Правительство России в конце 2025 года продлило ограничения на экспорт моторного топлива. Запрет на вывоз бензина теперь действует до конца февраля 2026 года, аналогичное решение принято и для дизельного, судового топлива, а также газойлей, но только для непроизводителей.

Ограничения на экспорт топлива как инструмент стабилизации рынка начали применять в России с сентября 2023 года с разной степенью интенсивности. Эта мера необходима для того чтобы обеспечить достаточные запасы топлива внутри страны, особенно в период высокого спроса - весной и осенью.