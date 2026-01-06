Росстандарт утвердит ГОСТы на молочные ингредиенты для детского питания

Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентратах мицеллярного казеина

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Росстандарт планирует в 2026 году утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Антон Шалаев.

"В 2026 году планируем к утверждению ряд стандартов на молочные ингредиенты для производства детского и специализированного питания - сухие изоляты сывороточного белка, гидролизаты молочных белков, концентрат мицеллярного казеина, разрабатываемых для установления единых требований к важнейшим компонентам детского питания и методов их контроля", - сказал он.

В 2025 году Шалаев сообщал, что Росстандарт разработает и обновит более 20 стандартов на детское питание.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 10:00 мск.