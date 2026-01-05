Эксперты оценили доходность инвестиций в алмазы и бриллианты

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Цены на ювелирные алмазы могут вырасти до $180 за карат к 2027 году, в перспективе 10 лет их доходность может составить 4-6% годовых, сообщил ТАСС директор "S+Консалтинг" Эдуард Лысенкер.

Причинами роста стоимости он назвал сокращение запасов, отсутствие новых открытий, ожидаемый рост спроса со стороны стран АТР, прежде всего КНР.

"В долгосрочной перспективе 10 лет алмазы могут показать среднюю доходность в районе 4-6% годовых", - считает эксперт.

По его словам, российские инвесторы в последние годы на фоне внешних ограничений покупали бриллианты как альтернативу валюте. "Высокую доходность алмазов стоит ожидать в условиях высокой инфляции, во время кризисов, а также при структурных корректировках финансовых рынков", - пояснил Лысенкер.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов отметил, что восстановления рынка алмазов не видится на горизонте ближайших пяти лет, причем конкуренция с искусственными алмазами может ощутимо переформатировать рынок к этому моменту. "Следовательно, инвестиции в рынок видятся как инструмент с довольно высоким риском и непрозрачными перспективами. Для активного трейдинга инструмент не подходит ввиду достаточно низкой ликвидности", - отметил он.

Инвестиции в бриллианты следует рассматривать как долгосрочные, подчеркнул руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Ценность цветных камней в мире универсальна вне зависимости от географии и времени, поэтому идея инвестиции носит характер долгосрочной универсальной инвестиции в защитный актив. При инвестировании в инвестиционные бриллианты надо понимать, что это долгосрочная инвестиция, у нее достаточно низкая доходность, но и низкая волатильность, стоимость хранения минимальна", - сказал он. Кроме того, по словам аналитика, инвестор должен понимать качественные характеристики камня и сертификацию, поскольку это позволит обеспечить дополнительную ликвидность при реализации инвестиции.