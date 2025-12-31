В России заработали новые правила покупки ЦФА инвесторами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В России изменилась градация цифровых финансовых активов (ЦФА), которые доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Это предусмотрено соответствующим указанием ЦБ РФ.

Неквалифицированные инвесторы теперь могут свободно приобретать наиболее популярные ЦФА, выплаты по которым не зависят от любых переменных индикаторов, но при условии их высокого кредитного качества. Как указал регулятор, к таким ЦФА относятся и долговые активы.

Также этой категории инвесторов в пределах 600 тыс. рублей теперь доступны ЦФА, доход по которым варьируется от динамики понятных показателей, таких как значение инфляции, ключевой ставки, цены драгоценного металла или акций. Эти инструменты также должны иметь высокий кредитный рейтинг. А некоторые из них должны в том числе обладать защитой капитала, то есть предполагать возврат первоначальной суммы инвестиции.

При этом изменился порядок расчета годового лимита: если в течение года цифровые права были погашены или владелец их продал, он вправе купить еще ЦФА на вырученную сумму. Допустимые уровни рейтинга ЦФА или их эмитента будут установлены решением совета директоров Банка России.

ЦФА, имеющие повышенные риски, разрешаются к покупке розничным инвесторам только со статусом "квалифицированный". Юридические лица смогут приобретать цифровые права почти без ограничений. Исключением станут ЦФА с привязкой к ценным бумагам, которые предназначены только для "квалов".