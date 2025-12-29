Лукашенко подписал закон о бюджете на 2026 год с дефицитом менее 1,5% ВВП

Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2026 год". Как сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого", согласно документу дефицит бюджета утвержден в размере менее 1,5% ВВП.

"Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов", - говорится в сообщении. По данным "Пула первого", основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.

Как проинформировал Telegram-канал, социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами. Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта. Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме 4,3 млрд белорусских рублей (более $1,4 млрд по курсу белорусского Нацбанка) - менее 1,5% ВВП.

17 декабря Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) одобрил законопроект о бюджете на следующий год. Доходы запланированы в объеме 54,4 млрд белорусских рублей (более $18,7 млрд), расходы - в объеме 58,7 млрд белорусских рублей (свыше $20,2 млрд). Ранее документ был принят Палатой представителей (нижней палатой белорусского парламента).