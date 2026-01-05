Депутат Чаплин: в 2026 году максимальные декретные выплаты значительно вырастут

Суммы, которые смогут получить женщины, напрямую зависят от продолжительности отпуска

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Значительный рост максимальных выплат по беременности и родам запланирован в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей с 2026 года является результатом последовательной работы по укреплению системы социальной поддержки семей. Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном - рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах в этот ответственный период жизни. Данный шаг отражает планомерный курс на увеличение уровня материального обеспечения граждан в моменты, требующие особого внимания со стороны государства", - подчеркнул депутат.

Суммы, которые смогут получить женщины, напрямую зависят от продолжительности отпуска: при стандартных родах это 955 836 рублей, в случае осложнений при родах - 1 065 074 рубля, а при рождении двух или более детей - 1 324 515 рублей, пояснил Чаплин. "Кроме основного пособия по беременности и родам, беременные женщины и молодые мамы в 2026 году могут получать несколько других государственных выплат. Эти меры поддержки включают как единовременные выплаты при рождении ребенка, так и ежемесячные пособия для семей с низким уровнем дохода. Ключевым нововведением станет ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми, которая, по сути, является возвратом части уплаченного НДФЛ", - подчеркнул парламентарий.

Среди выплат, доступных в 2026 году, можно выделить несколько категорий: во-первых, это федеральные пособия, такие как единовременная выплата при рождении ребенка в размере около 28 773 рублей, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (максимум 83 021 рубль в месяц для работающих родителей), рассказал Чаплин. "Во-вторых, семьям с низкими доходами назначается универсальное ежемесячное пособие, размер которого составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума (в среднем от 9 185 до 18 371 рубля)", - добавил он.