ГОСТы на компоненты беспилотников планируются к разработке в 2026 году

Они затронут как электронно-компонентную базу, так и системы, и агрегаты

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Разработка ГОСТов на компоненты для беспилотников планируется в 2026 году, стандарты затронут как электронно-компонентную базу, так и системы, и агрегаты. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

"На 2026 год запланирована работа по стандартам для компонентов беспилотников - от электронно-компонентной базы до систем и агрегатов. Работа ведется на основе утвержденной совместно с Минпромторгом перспективной программы стандартизации в области беспилотных авиационных систем на период 2024-2032 годов", - сказал он.

Шалаев также отметил, что в целом в сфере беспилотных авиационных систем в России действуют уже более 15 стандартов, которые касаются классификации, категоризации, требований к порядку разработки, обеспечению летной годности.

