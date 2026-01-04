Депутат Панеш рассказал об изменениях кассовых чеков и правил возврата товаров

Изменения вступили в силу 1 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Изменения кассовых чеков и правил возврата товаров вступили в силу с 1 января 2026 года. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"С 1 января 2026 года кассовый чек в России меняется сразу в двух местах: в содержании строк и в налоговых процентах. Во многих точках торговли на рынках, ярмарках и выставках исчезает привычный короткий чек "одной суммой", который какое-то время допускался без расшифровки. Теперь кассе придется выводить позиции по товарам: название, количество, цена, сумма. Для покупателя будет длиннее распечатка и проще сверка с тем, что реально взяли, для продавца это означает номенклатуру, единицы измерения и корректные карточки товаров в кассе", - пояснил он.

Вторая перемена касается НДС: по операциям 2026 года базовая ставка для тех, кто работает с НДС, становится 22% вместо 20%, поэтому в чеке меняются строки со ставкой и суммой налога, разъяснил депутат. "Льготные 10% по социально значимым товарам остаются, поэтому в одном чеке могут соседствовать разные ставки, если корзина смешанная", - указал парламентарий.

Возврат после 1 января 2026 года товара, проданного в 2025 году, обычно оформляется возвратным чеком со ставкой 20%, потому что она повторяет исходную продажу, подчеркнул Панеш. "Исправления старых расчетов через чек коррекции работают по похожему принципу: если ошибка была в чеке 2025 года, ставка в корректирующих чеках остается той, что действовала на момент первоначального расчета. С предоплатами касса тоже ориентируется на дату поступления денег. <...> Когда товар отгрузили до 1 января 2026 года и оплату приняли позже, чеки по продаже и по оплате кредита остаются со ставкой 20%, поскольку реализация относится к 2025 году", - разъяснил он.

Для бизнеса это означает обновление кассового ПО и настроек контрольно-кассовой техники (ККТ) под новые форматы фискальных данных, пояснил парламентарий. "Налоговая служба отдельно давала ориентир на первый квартал 2026 года: упор делается на разъяснения по ставке и отчетности, когда у компаний возникают задержки с обновлениями. В учете с января расчеты по НДС ведутся уже по новой ставке, поэтому кассовая часть и бухгалтерия должны говорить на одном языке. У тех, кто НДС не применяет, в чеке по-прежнему будет отметка "без НДС", поэтому внешне такой чек меняется меньше всего", - пояснил Панеш.