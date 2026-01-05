Росстандарт: отдельный ГОСТ на праворульные машины может привести к их наплыву

Ввозимые в страну праворульные автомобили должны в полном объеме проходить экспертизу и оценку соответствия, подчеркнул глава ведомства Антон Шалаев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Отдельный ГОСТ на праворульные машины может привести к их окончательной легализации и наплыву на российские дороги, что станет проблемой для безопасности дорожного движения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Здесь может быть обратный эффект - наличие отдельного ГОСТа на праворульные автомобили приведет к их окончательной легализации и заполнению ими дорог. Для безопасности дорожного движения это все-таки проблема", - сказал он, отвечая на вопрос, нужен ли отдельный стандарт на праворульные машины.

По словам Шалаева, ввозимые в страну праворульные автомобили должны в полном объеме проходить экспертизу и оценку соответствия и доказать свою безопасность российским требованиям.

Ранее Шалаев сообщил, что запрещать праворульные автомобили в России не планируется.

