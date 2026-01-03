OneTwoTrip: россияне стали экономить на зарубежных отелях в январские праздники

По сравнению с прошлым годом траты снизились в среднем на 2 тыс. руб. за номер в сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские туристы сократили траты на отели за рубежом в период новогодних праздников, по сравнению с прошлым годом траты снизились в среднем на 2 тыс. руб. за номер в сутки. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"За границей в начале января россияне будут отдыхать чуть дольше, чем год назад: отели бронируют в среднем на 4,6 дня (было 4,5 дня). При этом на жилье, как и в случае с российскими гостиницами, начали немного экономить: в эти каникулы путешественники выбирают номера в среднем за 18,5 тыс. руб. в сутки - на 2 тыс. руб. меньше, чем год назад", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, чаще всего туристы бронируют за рубежом в праздники четырехзвездочные отели (32,7% заказов) со средней стоимостью 15,7 тыс. руб. в сутки. При этом 22,5% готовы потратиться на пятизвездочные гостиницы, номера в которых обходятся в 38,1 тыс. руб. в сутки, а 22,4%, наоборот, экономят, выбирая "три звезды" за 10,5 тыс. руб.

Эксперты отметили, что в рейтинг наиболее популярных городов на новогодние праздники вошли: Стамбул (8,2% от всех бронирований за границей), Дубай (3,9%), Минск (3,8%), Ереван (2,7%) и Париж (2,5%).