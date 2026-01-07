OneTwoTrip назвал топ направлений у туристов-одиночек на праздники

В него, в частности, вошли Бангкок, Париж, Рим и Минск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самым популярным зарубежным направлением среди россиян для отдыха в одиночестве в эти новогодние праздники стал Стамбул. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"В других странах россияне, путешествующие в одиночестве, отдыхают в эти праздники [в среднем] 3,4 дня, что заметно дольше прошлой зимы (2,7 дня). Самым популярным городом для поездок оказался Стамбул - его выбрали 18,5% россиян. Следом с большим отрывом идут Бангкок (3,6%), Париж (2,9%), Рим (2,7%) и Минск (2,6%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, внутри страны длинные зимние выходные большинство соло-путешественников проводят в Москве (на столицу приходится 19,9% от всех заказов по стране) и Санкт-Петербурге (17,9%). Также в топ-5 вошли Казань (3,6%), Нижний Новгород (3,2%) и Адлер (3,2%). Средняя продолжительность поездок по стране составляет 2,5 дня, это немного меньше показателя предыдущего года (2,6 дня).

По данным компании, среди соло-путешественников в эти новогодние праздники вырос спрос на поездки за границу. Доля зарубежных заказов достигла 48%. Остальные 52% проводят каникулы внутри страны.