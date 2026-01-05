Росфинмониторинг предупредил о действиях мошенников от имени ведомства

Аферисты используют методы социальной инженерии, поддельные документы и запугивание для доступа к средствам и данным

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Мошенники продолжают активно действовать от имени сотрудников Росфинмониторинга и связанной с ним межведомственной комиссии. Аферисты используют методы социальной инженерии, поддельные документы и запугивание для доступа к средствам и данным. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

"Злоумышленники действуют от имени межведомственных комиссий, в том числе созданных при Росфинмониторинге. Цель мошенников - получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов", - сказала она.

Представитель Росфинмониторинга отметила, что среди новых схем - звонки от имени межведомственных комиссий с угрозами штрафов для получения данных о работниках компаний. Также злоумышленники используют схему со "специальными полномочиями", где мошенники, представляясь сотрудниками, убеждают жертву направить в Росфинмониторинг письмо о наделении их полномочиями для "защиты" средств, после чего похищают деньги.

Также фиксируются случаи, когда под предлогом проведения работ по замене домофона или от имени службы доставки мошенники выманивают коды из СМС. Затем, представляясь уже госслужащими, они запугивают жертв причастностью к финансированию экстремизма и вымогают деньги через курьеров, рассказала Рязанова.

Росфинмониторинг призывает граждан быть бдительными и не сообщать личные данные, коды из СМС, а также не переводить средства по подобным просьбам. Сотрудники Росфинмониторинга не звонят и не пишут гражданам в мессенджерах, не обзванивают их по видеосвязи, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог, издержки, штраф для разблокировки счетов, указала она.