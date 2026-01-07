В Росстандарте рассказали о разработке ГОСТов на снеки и батончики из амаранта

Глава ведомства Антон Шалаев отметил активное развитие сегмента здорового питания, в частности, культуры амаранта

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ГОСТы на снеки, батончики и хлебцы из амаранта разрабатываются в России, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он отметил, что в последнее время сегмент здорового питания, в том числе культура амаранта, бурно развивается.

"Уже в разработке ГОСТы на другие продукты из амаранта, в том числе снеки, батончики, хлебцы и так далее", - сказал он.

Руководитель Росстандарта предполагает, что работа на этом не закончится и другие получающие популярность продукты, в первую очередь связанные со здоровым питанием, тоже будут "гостированы". "Но пока конкретных предложений нет", - уточнил он.

Росстандарт утвердил в конце 2025 года первый ГОСТ на нерафинированное амарантовое масло.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 10:00 мск.