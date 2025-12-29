В Белоруссии увеличили налоговую ставку на высокие доходы

Для подавляющего большинства граждан и организаций налоговая нагрузка в реальном выражении остается прежней

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений". Документ предусматривает увеличение налоговой ставки на высокие доходы, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Так, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13% сохраняется для более чем 98% работающих, повышенные ставки 25% (действует с 2025 года) и 30% применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25% увеличен с 220 тыс. белорусских рублей (более $75 тыс. по курсу Нацбанка республики) до 350 тыс. белорусских рублей (свыше $120 тыс.) в год. Для дивидендов сохраняется отдельная шкала - 13% и 25%.

Корректировка Налогового кодекса на 2026 год не предусматривает кардинальных изменений и обусловлена необходимостью точечной донастройки системы, направленной на повышение справедливости налогообложения, проинформировал "Пул первого". Для подавляющего большинства граждан и организаций налоговая нагрузка в реальном выражении остается прежней.

Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса. По данным Telegram-канала, для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС. Ставки акцизов и ряда иных налогов индексируются в основном на уровень инфляции.

В ноябре глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что ведомство предлагает установить третью, самую высокую ставку подоходного налога на уровне 40% для доходов свыше 600 тыс. белорусских рублей в год (около $206 тыс.).