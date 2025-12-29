Кадыров сообщил о снижении безработицы в Чечне по итогам года до 3,5%

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Чечне по итогам 2025 года удалось снизить до 3,5% за счет создание новых рабочих мест и легализации. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания.

"Очень радует, что удалось снизить безработицу в республике до уровня 3,5%. Также создано и легализовано около 15 тысяч рабочих мест, увеличена среднемесячная заработная плата на 9,5%. Мы добились понижения дефицита бюджета на 6 млрд рублей и уменьшили общую сумму налоговой задолженности на более чем 2 млрд рублей", - написал Кадыров.

Он отметил, что также текущий год регион завершает с ростом валового регионального продукта на 116,6%.

"Подводя итоги 2025 года, можно с уверенностью сказать, что органы власти ЧР проделали колоссальную работу по повышению социально-экономического уровня развития региона. Во многом результаты достигнуты благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством Магомеда Даудова правительством республики", - сказал глава Чечни.

Он также добавил, что 2026 год в Чечне объявлен Годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства.