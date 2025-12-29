"Белоруснефть" впервые за 30 лет добыла 2 млн тонн нефти

Рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления "Речицанефть"

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белорусские нефтяники достигли отметки в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год. В последний раз удавалось выйти на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад, сообщило агентство БелТА со ссылкой на компанию "Белоруснефть".

Рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Речицанефть". Начальник НГДУ Александр Цыбранков отметил ключевую роль современных технологий в достижении двухмиллионной планки. По его словам, комплексное освоение запасов углеводородов приведет нефтяников к еще более весомым достижениям.

"В 1975 году предприятие вышло на пик годовой нефтедобычи - около 8 млн тонн. Затем ввиду ограниченности запасов и других объективных причин этот уровень десятилетиями снижался. Лишь в 2017-м мы стали постепенно наращивать объемы. Все благодаря передовым технологиям и грамотному подходу наших специалистов. Нас ждет большой комплекс работ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашей страны", - цитирует Цыбранкова БелТА.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран.