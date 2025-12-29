Ленобласть будет постепенно отказываться от привлечения трудовых мигрантов

В регионе выстраивается концепция "школа-техникум-вуз" как траектория формирования кадров, чтобы уже со школы направлять ребят на те специализации, которые необходимы области

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область будет постепенно отказываться от привлечения трудовых мигрантов в экономику региона. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко корреспонденту ТАСС на брифинге.

"Нам нужно обеспечивать себя кадрами, чтобы не делать ставку на миграционную политику. Это прямо наша такая позиция. Более того, мы поэтапно будем отказываться от привлечения труда мигрантов в экономику Ленинградской области. Видите, что мы ввели запреты на работу приезжим в такси, образовании и здравоохранении. Дальше этот список будем расширять", - подчеркнул Дрозденко.

Сейчас в регионе выстраивается концепция "школа-техникум-вуз" как траектория формирования кадров, чтобы уже со школы направлять ребят на те специализации, которые необходимы Ленинградской области. Для этого в регионе появляются аграрные, инженерные, химико-технологические, образовательные и медицинские классы.

В июне 2025 года Ленинградская область обратилась к правительству РФ с идеей изменения миграционной политики. Власти региона предложили переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты, а также повышать ответственность работодателей за пребывание мигрантов в России.