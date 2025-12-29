Более трети россиянин формировали накопления в 2025 году

Чуть больше половины откладывали более 10% доходов ежемесячно, говорится в результатах исследования "Сберстрахования жизни" и сервиса "Работа.ру"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 38% россиян откладывали деньги в 2025 году, из них чуть больше половины (52%) направляли на сбережения свыше 10% дохода каждый месяц. Такие результаты показал опрос, проведенный "Сберстрахованием жизни" и сервисом "Работа.ру" (материалы есть у ТАСС).

В 2026 году откладывать деньги планируют 77% опрошенных.

Среди россиян, формировавших накопления в 2025 году, 28% откладывали 5-10% дохода, каждый пятый (19%) - 10-15%, чуть менее - 18% респондентов - откладывали до 5% дохода. Каждому восьмому (12%) удавалось откладывать 50% и более, а каждому десятому (10%) - 20-30%. Еще 8% россиян направляли в накопления 30-40% дохода, а 5% опрошенных - 15-20% дохода.

Основной целью формирования накоплений у россиян оказались отпуск и путешествия, так ответили 43%. В тройку целей также вошли ремонт (23%) и покупка недвижимости (20%). Следом идут подарки близким (19%), лечение (18%) и образование для себя или детей (13%). На инвестиции и хобби планируют направить накопления по 10% опрошенных.

"Наше исследование показало, что россияне сохраняют интерес к формированию накоплений на определенные цели. Однако в текущем году только 13% опрошенных смогли достичь поставленной цели, накопив запланированную сумму. 43% граждан не хватило времени и мотивации для достижения цели, а 44% копили без прогнозирования конечной суммы, - отметил директор по инвестициям "Сберстрахования жизни" Александр Тихомиров. - Для того, чтобы копить уверенно, необходима системность и регулярность. Направлять в накопления лучше 10-15% ежемесячного дохода, используя при этом надежные финансовые инструменты. Например такой, как накопительное страхование жизни".

Опрос проводился в октябре и декабре 2025 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие более 3,2 тыс. респондентов.