В Госдуме объяснили, почему нельзя ограничить цены на такси в Новый год

Низкая стоимость поездок может привести к отказу водителей выходить на линию в праздничные дни, сообщил первый зампред комитета ГД по транспорту Павел Федяев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Увеличение стоимости поездок на такси в новогодние праздники не может быть поводом для введения так называемого потолка цен, так как в период ажиотажного спроса он может привести к плачевным результатам. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия"), отвечая на вопрос о возможных мерах реагирования на рост цен на услуги такси в Новый год.

Федяев подчеркнул, что по закону о такси регионы могут регулировать минимальные тарифы, а максимальные формирует рынок: учитывается время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки.

"Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день", - сказал депутат.

По его мнению, в итоге такси не станет доступнее, а возникнет тотальный дефицит - длинные очереди в приложениях и пустые улицы в момент, когда люди больше всего нуждаются в безопасной поездке домой. А если выпившие за новогодним столом люди сядут за руль, то высок риск ДТП и лишения прав.

"Кроме того, существует серьезный риск ухода части перевозчиков в тень. Нелегальные водители уже активно работают через чаты и соцсети. И в Новый год при растущем спросе таких будет больше. Захотим закрутить гайки - подтолкнем теневой сектор к взрывному росту", - добавил депутат.

Как ранее заявил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев, в последние дни декабря средний чек на такси в Москве увеличится с 900 до 2,5 тыс. рублей за поездку.