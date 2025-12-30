В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Сумма составит 28 773 рублей, сообщили в пресс-службе Социального фонда

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в России до 28 773 рублей с 1 февраля. Кроме того, Соцфонд увеличит размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда.

"Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021 рубля", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, размер единого пособия на детей до 17 лет в среднем по стране составит 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц. Эти суммы соответствуют 50%, 75% и 100% федерального прожиточного минимума на ребенка на 2026 год, подчеркнули в пресс-службе.

Новые размеры пособий семьи начнут получать с начала февраля, так как выплаты производятся за предыдущий месяц, отметили в ведомстве.