Никитин: РЖД надо работать над повышением внутренней эффективности капитала

Организации необходимо "немножко встряхнуться", заявил министр транспорта РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Российским железным дорогам" предстоит огромная работа по повышению внутренней эффективности капитала, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Безусловно, огромную работу коллегам придется провести по повышению внутренней эффективности капитала - целый набор задач. Я думаю, что это хорошая история - им стоит немножко встряхнуться, поджаться, и в целом смотрю на это позитивно", - добавил министр.

Ранее совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд руб. Это даст возможность обеспечить ремонт, восстановление и замену локомотивов и парка, отметил Никитин. "Эта цифра позволяет РЖД обеспечить ремонт и восстановление, замену локомотивов и парка и те минимальные задачи, которые есть по капитальному строительству, подключение энергетики второго этапа Восточного полигона, работы в рамках ВСМ и еще несколько проектов", - сказал он.

По словам главы Минтранса, основной упор будет сделан на поддержание эксплуатационной годности инфраструктуры и обновление парка подвижного состава, также на инфраструктурные проекты.

Корректировка инвестиционной программы РЖД на 2025 год не планируется, заявил Никитин. "Корректировка инвестиционной программы 2025 года не планируется, РЖД успешно справляются с достижением параметров, одобренных советом директоров в августе", - сказал он.