Эксперт Белянцев: в РФ доля искусственных елей достигнет 80% к 2027 году

Это связано с экологичностью, практичностью и стоимостью продукта, рассказал совладелец компании OSPREY

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Доля искусственных новогодних елей на российском рынке к 2027 году увеличится до 80% в силу экологичности, практичности и стоимости продукта. Тогда как продажи живых елей уже начали снижаться и продолжат падать на 15-20%, сообщил ТАСС эксперт по работе с маркетплейсами, совладелец компании OSPREY Дмитрий Белянцев.

"Искусственные модели уже превосходят живые по всем ключевым параметрам: экологичность (одна елка служит 10-15 лет), практичность и стоимость в долгосрочной перспективе. Живые елки держатся на аромате и традиции, но это слабый аргумент. Ожидается, что к 2027 году доля искусственных елей достигнет 80%", - сообщил он.

По оценкам эксперта, в 2025 году искусственные елки заняли уже 70% рынка, а через популярные онлайн-площадки было продано 1,2-1,6 млн таких деревьев. Белянцев также отметил, что маркетплейсы отвоевали 50-60% рынка продаж, предлагая цены на 10-15% ниже, чем в крупных гипермаркетах, где средний чек за елку с декором может достигать 4,8 тыс. рублей.

Спрос на живые ели, по словам Белянцева, будет ежегодно снижаться на 15-20%, в 2025 году их доля по разным оценкам составила лишь 9-33%. Он добавил, что общий рынок новогодних украшений в 2025 году вырос на 1,9% - до 8,3 млрд рублей, что также свидетельствует о перераспределении трафика в пользу онлайн-площадок, которые начинают кампании уже в октябре.