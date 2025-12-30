Пакистан продлил признание российских сертификатов халяль

В Роскачестве отметили, что решение Pakistan Halal Authority показывает устойчивое развитие сотрудничества между странами в аграрно-продовольственной сфере

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пакистанский регулятор Pakistan Halal Authority (PHA) официально продлил признание российских сертификатов, которые выдает "Роскачество-халяль", сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Действие аккредитации, впервые полученной в 2023 году, подтверждено и продлено до 2027 года. Это решение знаменует новый этап в развитии двустороннего сотрудничества и свидетельствует о высоком доверии пакистанской стороны к стандартам и процедурам российской системы оценки соответствия", - говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что решение PHA показывает устойчивое развитие сотрудничества между Россией и Пакистаном в аграрно-продовольственной сфере, включая быстрорастущий рынок халяль. Продление аккредитации, а не ее первичное получение, подтверждает надежность российской системы и ее соответствие строгим международным требованиям.

"Продление действующего признания гарантирует сохранение беспрепятственного доступа для российских экспортеров на среднесрочную перспективу. Это снимает любую неопределенность и позволяет компаниям уверенно строить долгосрочные экспортные планы. Продукция, сертифицированная органом "Роскачество-халяль", продолжит поставляться в Пакистан без дополнительных проверок на соответствие местным нормам халяль", - уточнили в Роскачестве.

Кроме того, в организации считают, что подтвержденный долгосрочный статус упрощенных процедур создает стабильные условия для дальнейшего роста взаимной торговли. Процедура продления прошла в рабочем порядке через официальные каналы, в том числе при участии посольства РФ в Исламабаде.

Как пояснили в Роскачестве, пакистанская сторона фактически провела повторную плановую проверку российской системы и подтвердила ее соответствие своим стандартам. Такая процедура, занявшая несколько месяцев, является стандартной международной практикой. "Успешное ее завершение - это очевидный сигнал рынку о стабильности и предсказуемости российской системы сертификации. Все сертификаты, выданные органом "Роскачество-халяль", вносятся в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, обеспечивая прозрачность и возможность проверки для потребителей по всему миру", - добавили в организации.