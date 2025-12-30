Единая для Донбасса и Новороссии компания займется пригородными ж/д перевозками

В перспективе она будет осуществлять пригородное железнодорожное сообщение и с другими субъектами РФ

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Подведомственная Минтрансу ДНР компания займется пригородными железнодорожными перевозками в Донбассе и Новороссии в 2026 году. В перспективе она будет осуществлять пригородное ж/д сообщение и с другими субъектами РФ, сообщил ТАСС министр транспорта республики Александр Бондаренко.

"Это подведомственное предприятие Минтрансу ДНР, которое в течение 2026 года должно начать полноценную хозяйственно-финансовую деятельность и уже осуществлять перевозки внутри четырех наших исторических регионов с потенциальным выходом на определьные регионы и с дальнейшим уже развитием пассажирского сообщения на территории всей РФ", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что речь идет о пригородной перевозочной компании, над созданием которой работают Минтранс ДНР и предприятие "Железные дороги Новороссии" (ЖДН). Она станет единой по пригородным ж/д перевозкам для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Большие амбиции, большая, трудоемкая работа с учетом того, что у нас ее не было начиная с 2014 года. Для нас эти результаты понятны, достижимы, мы к этому стремимся. Мы понимаем, как их достичь", - заключил министр.

Ранее Бондаренко сообщил ТАСС, что ДНР готовит техрегламент для возрождения пассажирских ж/д перевозок с другими регионами. Над ним работают совместно с Ростовской областью и ЖДН.