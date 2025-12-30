ОКБ: россияне в 2025 году подали 20 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Еще 1,6 млн заявок подали на снятие запрета

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2025 году подали 20 млн заявлений на оформление самозапрета на кредиты и 1,6 млн - на его снятие. По состоянию на 29 декабря самозапрет действует у 17,3 млн граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"По итогам 2025 года россияне направили на постановку самозапрета на кредиты 20 млн заявлений и 1,6 млн заявлений - на его снятие, что означает отмену 8% ранее установленных ограничений на получение кредита. По состоянию на 29 декабря 2025 года самозапрет установлен у 17,3 млн россиян", - рассказали в ОКБ.

По данным бюро, только в декабре к самозапрету присоединились 1,2 млн граждан. За месяц они направили 1,4 млн заявлений на его установку.

При этом россияне чаще всего выбирают полный самозапрет на кредиты. На установку такого ограничения подано 18,2 млн заявок, что составляет 91,3% от общего числа. На запрет онлайн-выдачи кредитов в банках и онлайн-выдачи в микрофинансовых организациях (МФО) пришлось 837,9 тыс. заявок (4,2%). На полный запрет выдач в МФО - 290,7 тыс. заявок (1,5%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 266,1 тыс. заявок (1,3%). Еще 1,7% заявок пришлись на другие сочетания доступных типов самозапрета.

Больше всего самозапретов оформили граждане в возрасте 35-45 лет - 21,3% от общего числа заявлений. На возрастную группу 45-55 лет пришлось 19,7%, 55-65 лет - 18,9%. Еще 18,1% самозапретов установили граждане старше 65 лет, 12,7% - россияне в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов.

Лидером по числу заявлений стала Москва. Жители столицы подали 1,8 млн заявлений на установку самозапрета и 99,8 тыс. - на его снятие. В топ-5 регионов также вошли Московская область - 1,3 млн заявлений на оформление самозапрета и 79,4 тыс. на снятие, Санкт-Петербург - 888,2 тыс. и 51,4 тыс. соответственно, Башкирия - 693 тыс. и 72 тыс., Свердловская область - 614,8 тыс. и 54,1 тыс.